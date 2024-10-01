Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Элизия» – стильный стакан с эффектным дизайном. Бокал выполнен из качественного стекла, имеет прозрачные стенки с гармоничным геометрическим орнаментом. Стеклянный стакан высотой 85 мм и диаметром чаши 73 мм вмещает 210 мл жидкости. Этого объема вполне достаточно для подачи различных напитков.
Посуда впечатляет оригинальным узором – плотное дно украшено ромбовидными узорами, по стенкам хорошо заметны ровные линии, напоминающие лучи. За счет граней товар красиво играет на солнце, заставляя содержимое эффектно переливаться.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота85 мм
- Диаметр73 мм
- Объем0,21 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт