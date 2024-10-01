Товар в корзине. Перейти
Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный - фото 3

Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-090
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Стамбул», 250мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.
Следующий Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный
Фотография товара Олд фэшн «Касабланка», 210мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Элизия» – стильный стакан с эффектным дизайном. Бокал выполнен из качественного стекла, имеет прозрачные стенки с гармоничным геометрическим орнаментом. Стеклянный стакан высотой 85 мм и диаметром чаши 73 мм вмещает 210 мл жидкости. Этого объема вполне достаточно для подачи различных напитков.


Посуда впечатляет оригинальным узором – плотное дно украшено ромбовидными узорами, по стенкам хорошо заметны ровные линии, напоминающие лучи. За счет граней товар красиво играет на солнце, заставляя содержимое эффектно переливаться.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр73 мм
  • Объем0,21 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор

47
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19053
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW темно-серый

45
В наличии 4 шт.
Фотография товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Бескаркасный диван Easy - 200/100 N

93
Фотография товара Стол журнальный Сканди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Сканди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол журнальный Сканди, бежевый

33
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V2521-3P Maximilian 3*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V2521-3P Maximilian 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99028
21 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V2521-3P Maximilian 3*E27*60W

49
В наличии 63 шт.В пути 80 шт.
Настоящее фото товара Бра Мариано, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Бра Мариано

32

Другие товары из раздела олд фэшны

Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Сиде», 225мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сиде», 225мл, стекло, прозрачный

13
В наличии 9456 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Праймери», 440мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 1440 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Карат», 250мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Карат», 250мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 669 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Пьюр», 250мл, хрустальное стекло, прозрачный

8
В наличии 26 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Дивергенс», 290мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, прозрачный, хрустальное стекло

13
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн с рисунком, 390мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн с рисунком, 390мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн с рисунком, 390мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Хани», 370мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Ориент», 402мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0702
1 090 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сонидо», 367мл, хрустальное стекло, прозрачный

9
В наличии 42 шт.

Товар в корзине

Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный
Олд Фэшн «Элизия», 210мл, стекло, прозрачный
от 130
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор

47
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19053
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW темно-серый

45
В наличии 4 шт.
Фотография товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бескаркасный диван Easy - 200/100 N, произведённого компанией ChiedoCover
от43 390
Оптовая цена

Бескаркасный диван Easy - 200/100 N

93
Фотография товара Стол журнальный Сканди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Сканди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол журнальный Сканди, бежевый

33