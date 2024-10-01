Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный
Доска сыр для подачи дуб, коричневая
Нож столовый «Перле»
Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб
Салфетница, бук
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
Ложка столовая «Концепт»
Подставка для яйца «Афродита» фарфор, белый, золотой
Бокал-флюте «Дистинкшн», 0.23л
Корзина плетеная для хлеба
Корзина плетеная для хлеба полиротанг
Корзина плетеная для хлеба без крышки
Корзина для хлеба
Корзина для хлеба овальная полиротанг
Корзина плетеная для хлеба бежевая
Корзина плетеная для хлеба полиротанг, светло-коричневая
Корзина плетеная, овальная, полиротанг
Корзина плетеная для хлеба полипропилен бежевая
Корзина для хлеба полипропилен, бежевая
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Стакан для коктейлей «Тики», 350мл, керамика, горчичный
Доска сыр для подачи дуб, коричневая
Нож столовый «Перле»