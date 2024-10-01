Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 620.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина142 мм
- Ширина28 мм
- Вес0,20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 620.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, зеленый
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый
Соусник «Крафт Грин» фарфор 55 мл, зеленый
Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм
Хайбол «Инвернэсс», 296мл, стекло, прозрачный
Бумага для подачи «Энергия», черный, белый
Горшок для запекания «Форно» керамика, красный, черный
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 200 мл, 9 см, белый
Кружка для пива, 0,625л
Тарелка глубокая «Олеа»
Ложка чайная, «Элит», сталь нержавеющая, 30 мм, металлическая
Ложка чайная, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка чайная, «Атлантис», сталь нержавеющая, 3 см, металлическая
Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка кофейная, сталь нержавеющая, 3 см, черный, металлический
Ложка чайная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка чайная, «Саппоро бэйсик», сталь нержавеющая, 13,9 см, фиолетовый, матовый
Ложка чайная, «Бамбу», сталь нержавеющая, 14,6 см, шампань
Ложка чайная, «Палермо», сталь нержавеющая, 13,5 см, металлическая
Ложка чайная, «Адам», хромоникелевая сталь, 15,4 см, металлическая
Олд фэшн «Рок Бар Лаунж», 270мл, стекло, зеленый
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, черный, матовый
Соусник «Крафт Грин» фарфор 55 мл, зеленый
Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм