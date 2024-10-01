Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота95 мм
- Диаметр88 мм
- Объем0,29 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками
Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа
Вешалка костюмная Галант 344
Чехол Е06 на стул Eames, оранжевый
Люстра подвесная V1134-6P Violetta 6*E14*60W
Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево
Олд фэшн «Гранити», 270мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Рош», 340мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Бах», 335мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд фэшн «Данс», 290мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Сальто», 320мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн стакан, 220мл, стекло, амбер
Олд фэшн «Татьяна», 200мл, стекло, прозрачный
Олд фэшн «Эклипс», 290мл, хрустальное стекло, прозрачный
Олд Фэшн «Камберленд», 370мл, прозрачный, хрустальное стекло
Олд фэшн «Микс энд Ко», 270мл, стекло, прозрачный