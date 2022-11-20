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Стеллаж 01 - фото 1Стеллаж 01 - фото 2

Стеллаж 01

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 120 см

Глубина: 30 см

Высота: 100 см

Материал: массив дерева, металл

Толщина столешницы: 2 см

Размер профиля: 2 см


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