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Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех - фото 1Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех - фото 2Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех - фото 3Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех - фото 4Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех - фото 5

Столик в виде корзины Tavolino, старинный орех

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Характеристики товара

Описание

Материал сосна 18 мм цвет старинный орех

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Ширина310 мм
  • Длина310 мм
  • Материалсосна

Выполненные заказы

Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех
Столик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орехСтолик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орехСтолик Tavolino в виде корзины, сосна 18мм, D310мм, цвет-светлый орех
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