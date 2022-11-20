Характеристики товара
Описание
Материал сосна 18 мм цвет старинный орех
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Ширина310 мм
- Длина310 мм
- Материалсосна
Материал сосна 18 мм цвет старинный орех
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