Характеристики товара
Описание
Стеллаж Нео – инновационная система хранения для современных заведений.
Стеллаж Нео предлагает идеальное сочетание дизайна и практичности. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей.
Динамичный дизайн с геометрическими секциями создает стильный визуальный акцент. Контраст деревянных поверхностей и строгого металлического каркаса.
Модульная конструкция с разноразмерными секциями для любых нужд. Качественные материалы: дерево и прочный металлический каркас.
Многофункциональность – подходит для хранения, зонирования и декора. Диагональные элементы добавляют визуальную динамику.
Профессиональная сборка с продуманной системой креплений. Устойчивость конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией.
Стеллаж Нео – это инвестиция в функциональность и стиль вашего пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина300 мм
- Высота2590 мм
- Профиль каркаса40х40 мм
- Вес98,83 кг
- Материал полоклдсп 16 мм, возможно hpl и массив
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет