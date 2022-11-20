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Стеллаж Нео

Артикул: CH-050-332
8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота2590 мм
  • Профиль каркаса40х40 мм
  • Вес98,83 кг
  • Материал полоклдсп 16 мм, возможно hpl и массив
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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