Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина300 мм
- Высота2590 мм
- Профиль каркаса40х40 мм
- Вес98,83 кг
- Материал полоклдсп 16 мм, возможно hpl и массив
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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