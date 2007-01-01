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Настоящее фото товара Стеллаж Нео, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Нео
32 оценки
116 990
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Стеллаж Нео

Артикул: CH-050-332
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота2590 мм
  • Профиль каркаса40х40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Нео – инновационная система хранения для современных заведений.

Стеллаж Нео предлагает идеальное сочетание дизайна и практичности. Этот модульный стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей.

Динамичный дизайн с геометрическими секциями создает стильный визуальный акцент. Контраст деревянных поверхностей и строгого металлического каркаса.

Модульная конструкция с разноразмерными секциями для любых нужд. Качественные материалы: дерево и прочный металлический каркас.

Многофункциональность – подходит для хранения, зонирования и декора. Диагональные элементы добавляют визуальную динамику.

Профессиональная сборка с продуманной системой креплений. Устойчивость конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией.

Стеллаж Нео – это инвестиция в функциональность и стиль вашего пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота2590 мм
  • Профиль каркаса40х40 мм
  • Вес98,83 кг
  • Материал полоклдсп 16 мм, возможно hpl и массив
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж Нео - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж Нео - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж Нео - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж Нео - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж Нео - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж Нео - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж Нео - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж Нео - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж Нео - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж Нео - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж Нео - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж Нео - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж Нео - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж Нео - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж Нео - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж Нео - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж Нео - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж Нео - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Нео - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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Стеллаж Нео
Стеллаж Нео
от 116 990
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