Характеристики товара
Описание
Современный стол Лофт-2 станет украшением вашего интерьера. Простой каркас и столешница, без каких-либо дополнений - вот та идеальная мебель, которая впишется в любой стиль. Выверенная эргономика позволит комфортно отдохнуть и расслабиться. Высокое качество используемых материалов обеспечат надежность и износоустойчивость изделия. Легкость и простота конструкции подчеркивает уникальность данной модели, без потери функциональности и прочности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет