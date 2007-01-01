Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Лофт-2, 1600x800
Стол Лофт-2, 1600x800
46 оценок
7 090
Стол Лофт-2, 1600x800 - фото 1Стол Лофт-2, 1600x800 - фото 2Стол Лофт-2, 1600x800 - фото 3Стол Лофт-2, 1600x800 - фото 4
Стол Лофт-2, 1600x800

Артикул: CH-017-890
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Характеристики товара

Описание

Современный стол Лофт-2 станет украшением вашего интерьера. Простой каркас и столешница, без каких-либо дополнений - вот та идеальная мебель, которая впишется в любой стиль. Выверенная эргономика позволит комфортно отдохнуть и расслабиться. Высокое качество используемых материалов обеспечат надежность и износоустойчивость изделия. Легкость и простота конструкции подчеркивает уникальность данной модели, без потери функциональности и прочности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лофт-2, 1600x800 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете БукБук
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лофт-2, 1600x800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

