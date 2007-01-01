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Настоящее фото товара Стеллаж Зиг Заг, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Зиг Заг, лдсп
44 оценки
4 590
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - фото 1Стеллаж Зиг Заг, лдсп - фото 2Стеллаж Зиг Заг, лдсп - фото 3Стеллаж Зиг Заг, лдсп - фото 4Стеллаж Зиг Заг, лдсп - фото 5Стеллаж Зиг Заг, лдсп - фото 6

Стеллаж Зиг Заг, лдсп

Артикул: CH-028-874
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1800 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1800 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты полокХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты полок - ЛДСП

Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете БелыйБелый
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете БукБук
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете ОрехОрех
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете ВенгеВенге
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Cream Outline WerzalitCream Outline Werzalit
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Орех WerzalitОрех Werzalit
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Венге WerzalitВенге Werzalit
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Бук WerzalitБук Werzalit
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Мрамор WerzalitМрамор Werzalit
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стеллаж Зиг Заг, лдсп - полки в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый

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