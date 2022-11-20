Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1800 мм
- Ширина720 мм
- Глубина250 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
- Цветбелый
Полотенце банное Bamboo PR-4
Трибуна для выступлений - 7
Наземный высокий светильник ROCA
Стол Corner 120 глянцевый, STATUARIO WHITE SINTERED STONE / BLACK
Стол Морис 140 Бежевый мрамор, стекло/ черный каркас
Стол пластиковый Sky Table бежевый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден