Товар в корзине. Перейти
Стеллаж 104 Лофт - фото 1Стеллаж 104 Лофт - фото 2Стеллаж 104 Лофт - фото 3

Стеллаж 104 Лофт

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тумбочка Лего детская
Тумбочка Лего детская
Следующий Стеллаж Ринго-3 Лофт
Тумбочка Лего детская

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1700 мм
  • Ширина400 мм
  • Длина1000 мм
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь

Похожие товары

Стеллаж 01Настоящее фото товара Стеллаж 01, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
95Хит

Стеллаж 01

Стеллаж 02Настоящее фото товара Стеллаж 02, произведённого компанией ChiedoCover
26 590
26Хит

Стеллаж 02

Стеллаж 03Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
90Хит

Стеллаж 03

Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
91Хит

Стеллаж 04

Стеллаж 05Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
13

Стеллаж 05

Стеллаж 06Настоящее фото товара Стеллаж 06, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
9

Стеллаж 06

Стеллаж 07Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
25 590
10

Стеллаж 07

Стеллаж 08Настоящее фото товара Стеллаж 08, произведённого компанией ChiedoCover
20 890
7

Стеллаж 08

Стеллаж 09Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
78 900
8

Стеллаж 09

Стеллаж 10Настоящее фото товара Стеллаж 10, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
14

Стеллаж 10

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

В наличии 86 шт.
Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Хит 25мм - золото, рогожка краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19013
4 790 ₽
8

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный

Стул Кьявари Золото, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59014
5 290 ₽
121Хит

Стул Кьявари Золото, деревянный

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
7

Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 7 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден