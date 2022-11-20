Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1700 мм
- Ширина400 мм
- Длина1000 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден