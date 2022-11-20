Характеристики товара
Описание
Упаковка: 1700 х 300 х 135 мм
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина720 мм
- Глубина250 мм
- МатериалЛДСП
Упаковка: 1700 х 300 х 135 мм
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