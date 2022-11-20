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Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге - фото 1Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге - фото 2Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге - фото 3Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге - фото 4Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге - фото 5

Стеллаж ЛДСП Лемма 1500*720*250, венге

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Упаковка: 1700 х 300 х 135 мм

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Основные характеристики

  • Высота1500 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина250 мм
  • МатериалЛДСП

Выполненные заказы

Стеллаж Лемма ЛДСП, цвет-венге
Стеллаж Лемма ЛДСП, цвет-венгеСтеллаж Лемма ЛДСП, цвет-венгеСтеллаж Лемма ЛДСП, цвет-венге
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