Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота70 мм
- Диаметр215 мм
- Объем1 л
- Материалфарфор
- Цветсиний, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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