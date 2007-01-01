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Стол Avanto, серый, 120 см

Артикул: CH-077-974
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стиль и трансформация в одном решении

Обеденный стол Avanto — это изысканное сочетание современного дизайна, практичности и надежности. Благодаря прямоугольной форме и стильной серой столешнице, имитирующей натуральный мрамор, он станет центром внимания в любой обеденной зоне.

Прочная столешница из керамики
Столешница выполнена из прочной керамики с изысканным серым мраморным рисунком. Керамическое покрытие отличается высокой устойчивостью к влаге, перепадам температур, царапинам и механическим повреждениям. Поверхность легко очищается и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.

Удобный раскладной механизм
Модель оснащена продуманным раскладным механизмом, позволяющим увеличить длину столешницы с 120 см до 180 см. Это делает стол универсальным решением — в сложенном виде он компактен и подходит для повседневного использования, а в разложенном способен вместить больше гостей за семейным ужином или праздничной встречей.

Устойчивое основание и актуальная геометрия
Основание из прочного металла обеспечивает максимальную устойчивость и выдерживает высокие нагрузки. Центральная ножка с трапециевидным профилем не только визуально уравновешивает конструкцию, но и обеспечивает комфорт при размещении стульев по периметру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1287 мм
  • Высота упаковки883 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Вес упаковки56 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол Avanto, серый, 120 см
Стол Avanto, серый, 120 см
65 090
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