Характеристики товара
Описание
Стиль и трансформация в одном решении
Обеденный стол Avanto — это изысканное сочетание современного дизайна, практичности и надежности. Благодаря прямоугольной форме и стильной серой столешнице, имитирующей натуральный мрамор, он станет центром внимания в любой обеденной зоне.
Прочная столешница из керамики
Столешница выполнена из прочной керамики с изысканным серым мраморным рисунком. Керамическое покрытие отличается высокой устойчивостью к влаге, перепадам температур, царапинам и механическим повреждениям. Поверхность легко очищается и сохраняет презентабельный вид на долгие годы.
Удобный раскладной механизм
Модель оснащена продуманным раскладным механизмом, позволяющим увеличить длину столешницы с 120 см до 180 см. Это делает стол универсальным решением — в сложенном виде он компактен и подходит для повседневного использования, а в разложенном способен вместить больше гостей за семейным ужином или праздничной встречей.
Устойчивое основание и актуальная геометрия
Основание из прочного металла обеспечивает максимальную устойчивость и выдерживает высокие нагрузки. Центральная ножка с трапециевидным профилем не только визуально уравновешивает конструкцию, но и обеспечивает комфорт при размещении стульев по периметру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1287 мм
- Высота упаковки883 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки56 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет