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Настоящее фото товара Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор
15 оценок
19 79019
24 420 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 1Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 2Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 3Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 4Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 5Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 6Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 7Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 8Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 9Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 10Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 11Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 12Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 13Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор - фото 14
Распродажа

Стол Рудольф круглый раскладной, белый мрамор

Артикул: CH-078-587
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Раскладной стол Рудольф имеет идеальное сочетание практичности и дизайна. Его оптимальные размеры и форма подстолья созданы для уютных пространств. Уникальная конструкция ножек позволяет с комфортом расположиться за столом. Разнообразные варианты износостойкого пластика в отделке столешницы позволяют вписаться практически в любой интерьер. Размер стола: 100-130х100х75см. Стол поставляется в разобранном виде (2 коробки).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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