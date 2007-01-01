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Стол Avanto, светло-серый, 120 см - фото 1Стол Avanto, светло-серый, 120 см - фото 2Стол Avanto, светло-серый, 120 см - фото 3Стол Avanto, светло-серый, 120 см - фото 4Стол Avanto, светло-серый, 120 см - фото 5Стол Avanto, светло-серый, 120 см - фото 6
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Стол Avanto, светло-серый, 120 см

Артикул: CH-077-976
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный дизайн и универсальность

Обеденный стол Avanto — это гармоничное сочетание минимализма, изящества и практичности. Его строгие геометрические линии, продуманная конструкция и утончённая цветовая палитра делают его идеальным выбором для интерьеров в современном, дизайнерском стиле.

Прочная керамическая столешница
Столешница выполнена из высококачественной керамики — материала, отличающегося не только эстетикой, но и высокой прочностью. Её мраморная текстура придаёт столу благородный вид, а также гарантирует устойчивость к влаге, загрязнениям и температурным перепадам. Материал не подвержен появлению пятен, царапин и прост в уходе — всё это делает стол идеальным для ежедневного использования.

Функциональность в каждой детали
Стол раскладывается с 120 до 180 см — достаточно просто потянуть за края, чтобы увеличить площадь для гостей. Процесс раздвижения прост и может быть выполнен одним человеком без особых усилий — практичное решение для обедов в кругу семьи или приёма гостей.

Устойчивость и надёжность
Металлическое основание с матовым покрытием бежево-серого цвета обеспечивает столу максимальную устойчивость, даже при полной нагрузке. Одна широкая ножка не только выглядит стильно, но и оставляет больше свободного пространства для ног, повышая комфорт использования.

Область применения
Благодаря сдержанной цветовой гамме, чистым формам и высококачественным материалам, стол Avanto органично впишется в интерьер современной кухни, гостиной, обеденной зоны, а также будет уместен в ресторане или стильном кафе, элегантно подчёркивая вкус, эстетику и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1287 мм
  • Высота упаковки883 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Вес упаковки56.20 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Avanto, светло-серый, 120 см
Стол Avanto, светло-серый, 120 см
65 090
В корзине

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