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Настоящее фото товара Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика
10 оценок
110 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 1Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 2Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 3Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 4Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 5Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 6Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика - фото 7

Стол обеденный Клеверикс 180-260х90 см, серый, травертин керамика

Артикул: CH-089-019
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Клеверикс раскладной — стиль и функциональность для современной кухни. Столешница выполнена из прочной и износостойкой керамики серого цвета. Материал отличается устойчивостью к царапинам, влаге и высоким температурам, что делает стол идеальным для повседневного использования. Прямоугольная форма и серые металлические ножки создают гармоничный и стильный дизайн. Геометрия ножек обеспечивает устойчивость, а их наклонная конструкция добавляет изюминку в общий облик. Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 180 до 260 см, предоставляя дополнительное пространство для гостей или больших семейных обедов. Это делает стол удобным как для повседневной эксплуатации, так и для торжественных мероприятий. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Высота 76 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки, а раскладная функция делает стол особенно практичным в небольших помещениях. Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной. Серый цвет добавляет элегантности и подчеркивает актуальность стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, керамика
  • Материал столешницыкерамика
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбежевый, коричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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