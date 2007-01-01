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Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см - фото 1Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см - фото 2Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см - фото 3Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см - фото 4Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см - фото 5
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Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см

Артикул: CH-077-962
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Cleverix раскладной — стиль и функциональность для современной кухни.

Материалы и дизайн. Столешница выполнена из прочной и износостойкой керамики серого цвета. Материал отличается устойчивостью к царапинам, влаге и высоким температурам, что делает стол идеальным для повседневного использования. Прямоугольная форма и серые металлические ножки создают гармоничный и стильный дизайн. Геометрия ножек обеспечивает устойчивость, а их наклонная конструкция добавляет изюминку в общий облик.

Функциональность. Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 160 до 240 см, предоставляя дополнительное пространство для гостей или больших семейных обедов. Это делает стол удобным как для повседневной эксплуатации, так и для торжественных мероприятий.

Надежность и удобство. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Высота 76 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки, а раскладная функция делает стол особенно практичным в небольших помещениях.

Стиль и универсальность. Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной. Серый цвет добавляет элегантности и подчеркивает актуальность стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600/2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки133 кг
  • Объём упаковки0.55 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см
Стол обеденный Cleverix, серая керамика, 160 см
99 990
В корзине

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