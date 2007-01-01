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Настоящее фото товара Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика
12 оценок
107 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 1Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 2Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 3Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 4Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 5Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 6Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика - фото 7

Стол обеденный Клеверикс 160-240х90 см, графит, сланец, керамика

Артикул: CH-089-021
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Клеверикс раскладной — стиль и функциональность для современной кухни. Столешница выполнена из прочной и износостойкой керамики цвета графит. Материал отличается устойчивостью к царапинам, влаге и высоким температурам, что делает стол идеальным для повседневного использования. Прямоугольная форма и металлические ножки создают гармоничный и стильный дизайн. Геометрия ножек обеспечивает устойчивость, а их наклонная конструкция добавляет изюминку в общий облик. Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 160 до 240 см, предоставляя дополнительное пространство для гостей или больших семейных обедов. Это делает стол удобным как для повседневной эксплуатации, так и для торжественных мероприятий. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Высота 76 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки, а раскладная функция делает стол особенно практичным в небольших помещениях. Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной. Тёмный цвет добавляет элегантности и подчеркивает актуальность стиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материалметалл, керамика
  • Материал столешницыкерамика
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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