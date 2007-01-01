Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Клеверикс раскладной — стиль и функциональность для современной кухни. Столешница выполнена из прочной и износостойкой керамики цвета графит. Материал отличается устойчивостью к царапинам, влаге и высоким температурам, что делает стол идеальным для повседневного использования. Прямоугольная форма и металлические ножки создают гармоничный и стильный дизайн. Геометрия ножек обеспечивает устойчивость, а их наклонная конструкция добавляет изюминку в общий облик. Раскладной механизм позволяет увеличить длину столешницы с 160 до 240 см, предоставляя дополнительное пространство для гостей или больших семейных обедов. Это делает стол удобным как для повседневной эксплуатации, так и для торжественных мероприятий. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, обеспечивая стабильность и долговечность. Высота 76 см и ширина 90 см оптимальны для комфортной посадки, а раскладная функция делает стол особенно практичным в небольших помещениях. Современный дизайн с акцентом на минимализм идеально вписывается в современные интерьеры кухни, столовой или гостиной. Тёмный цвет добавляет элегантности и подчеркивает актуальность стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2400 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материалметалл, керамика
- Материал столешницыкерамика
- Модификации столаРаскладной
- Цветчерный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет