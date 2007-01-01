Характеристики товара
Описание
Просторный стол с устойчивыми ножками, оставляющими достаточно пространства для комфортного размещения ног, особенно высоких людей. Столешница тонко оформлена, что создает дополнительное пространство и обеспечивает легкую посадку. Благодаря раздвижной конструкции длина стола может достигать 2 метров, предоставляя возможность без труда расположить всех приглашенных гостей.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАЦентральная опора обеспечивает удобство использования, гарантирует высокую надёжность и устойчивость. Большая вставка увеличивает рабочую поверхность, а керамическая столешница придаёт элегантность и долговечность всему изделию.
Столешница премиум-класса
Керамические изделия обладают высокой стойкостью к воздействию металлических предметов и могут длительное время сохранять первоначальный внешний вид даже при температуре до 1000°C.
Высокая надежность материалов
Прочный и элегантный металлический каркас высокого качества. Удобная высокая центральная опора.
Цвет черный/керамика мрамор белый глянец Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600/2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес76.8 кг
- Материал столешницыкерамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет