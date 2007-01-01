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Настоящее фото товара Стол Балиоми, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Балиоми, черный/керамика белая
7 оценок
67 090
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Стол Балиоми, черный/керамика белая - фото 1Стол Балиоми, черный/керамика белая - фото 2Стол Балиоми, черный/керамика белая - фото 3

Стол Балиоми, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-612
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Просторный стол с устойчивыми ножками, оставляющими достаточно пространства для комфортного размещения ног, особенно высоких людей. Столешница тонко оформлена, что создает дополнительное пространство и обеспечивает легкую посадку. Благодаря раздвижной конструкции длина стола может достигать 2 метров, предоставляя возможность без труда расположить всех приглашенных гостей.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАЦентральная опора обеспечивает удобство использования, гарантирует высокую надёжность и устойчивость. Большая вставка увеличивает рабочую поверхность, а керамическая столешница придаёт элегантность и долговечность всему изделию.

Столешница премиум-класса

Керамические изделия обладают высокой стойкостью к воздействию металлических предметов и могут длительное время сохранять первоначальный внешний вид даже при температуре до 1000°C.

Высокая надежность материалов

Прочный и элегантный металлический каркас высокого качества. Удобная высокая центральная опора.

Цвет черный/керамика мрамор белый глянец Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес76.8 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка400 мм
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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