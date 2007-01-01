Характеристики товара
Описание
Просторный стол с устойчивыми ножками, оставляющими достаточно пространства для комфортного размещения ног, особенно высоких людей. Столешница тонко оформлена, что создает дополнительное пространство и обеспечивает легкую посадку. Благодаря раздвижной конструкции длина стола может достигать 2 метров, предоставляя возможность без труда расположить всех приглашенных гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600/2000 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Вес76.8 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка400 мм
- Цветчерный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет