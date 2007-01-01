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Настоящее фото товара Стол Керамма, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Керамма, белый/керамика белая
15 оценок
30 890
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Стол Керамма, белый/керамика белая - фото 1Стол Керамма, белый/керамика белая - фото 2Стол Керамма, белый/керамика белая - фото 3Стол Керамма, белый/керамика белая - фото 4

Стол Керамма, белый/керамика белая

Артикул: CH-088-541
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный раздвижной круглый керамический обеденный стол для кухни и дома Блаззи в белом цвете с керамической столешницей под белый мрамор. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол сконструирован так, чтобы идеально подходить семье из трех-четырех человек. Керамическая столешница устойчива к воздействию различных домашних неприятностей. Благодаря керамической вставке есть возможность увеличивать размер стола при необходимости.

Столешница премиум-класса

Керамическая продукция толщиной 5,6 мм отличается высокой стойкостью к царапинам, способна выдержать экстремально высокие температуры, обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к воздействию бытовой химии, а также сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Высокая надежность материалов

Центральное основание спроектировано так, чтобы не создавать помех при посадке. Столешница надежно закреплена и обеспечивает стабильность конструкции.

Цвет белый/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес43.2 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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