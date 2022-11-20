Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр столешницы1800 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасасталь
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
|Диаметрмм
|Высотамм
|Столешницамм
|Вескг
|Оптовая цена₽
|1200
|750
|16
|26.0
|4690
|1500
|750
|16
|36.0
|5190
|1800
|750
|16
|47.0
|6090
|1200
|760
|26
|45.4
|7190
|1500
|760
|26
|66.5
|8390
|1800
|760
|26
|92.2
|9090
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