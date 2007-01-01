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Настоящее фото товара Стол Сонна, черный/керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Сонна, черный/керамика
6 оценок
86 890
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Стол Сонна, черный/керамика - фото 1Стол Сонна, черный/керамика - фото 2Стол Сонна, черный/керамика - фото 3Стол Сонна, черный/керамика - фото 4Стол Сонна, черный/керамика - фото 5

Стол Сонна, черный/керамика

Артикул: CH-088-609
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный стол без механизма трансформации. Отличается высокой устойчивостью и прекрасно сочетается с модными кухнями. Обеспечивает достаточно пространства для ног. Роскошная блестящая керамическая поверхность

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Глянцевая керамическая плитка очень привлекательна благодаря современному дизайну и яркому оформлению. Удобное расположение коленей обеспечивает комфорт при использовании изделия. Размер обеденного стола идеально подходит для четырех персон.

Столешница премиум-класса

Керамическая столешница устойчива к металлическим предметам, выдерживает до 1000°C и поддерживает свой первоклассный облик без изменений. Также она безопасна для аллергиков, позволяя размещать еду непосредственно на поверхности.

Высокая надежность материалов

Главная стойка изысканного вельветового узора гармонично дополняет кухонные фасады, минимизирует скопление пыли и упрощает уборку. Это изделие отличается высокой прочностью и долговечностью

Цвет белый/керамика гранит золотой глянец Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600/2000 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Модификации столаРаздвижной
  • Вставка400 мм
  • Цветчерный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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