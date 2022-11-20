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Стол Лидер 3, D1200, венге, черный

69 оценок

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Характеристики товара

Описание

Диаметр - 1200 мм

Столешница - ЛДСП

Каркас - сталь

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь

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