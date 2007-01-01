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Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный
467 оценок
5 04010
5 540 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - фото 1Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - фото 2Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - фото 3Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - фото 4Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный производства ChiedoCover
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+7Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

Артикул: CH-021-505
467 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.





Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки1250 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки60 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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