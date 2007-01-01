Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный
8 оценок
25 090
Товар в корзине. Перейти
Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный - фото 1Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный - фото 2Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный - фото 3Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный - фото 4Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный - фото 5Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный - фото 6
NEW

Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный

Артикул: CH-081-511
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Batu new — это удачное сочетание современного стиля и функциональности. Прямоугольная форма столешницы в изысканном оттенке ароза светлая привносит в интерьер нотку утончённости, а чёрное металлическое подстолье подчёркивает строгую геометрию и устойчивость конструкции. Столешница выполнена из ЛМДФ с покрытием HPL. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур. ЛМДФ обеспечивает плотность и долговечность, а HPL создаёт эффектный внешний вид с имитацией дорогих поверхностей и легко очищается от загрязнений. Стол оборудован удобным раскладным механизмом «бабочка», который позволяет увеличить рабочую поверхность с 120 до 160 см при ширине 80 см и высоте 76 см. Такое решение даёт возможность с комфортом разместить до 6 персон, делая стол идеальным вариантом как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий. Благодаря лаконичному дизайну и прочным материалам, данная модель прекрасно подойдёт для кухни, столовой или гостиной, а также станет стильным акцентом в современном кафе, ресторане или банкетном зале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес35 кг
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветсерый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки843 мм
  • Высота упаковки157 мм
  • Вес упаковки38.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Selia, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Selia, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Стол Selia, прозрачный, закаленное стекло

30
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
15 090 ₽Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, дуб канзас, лдсп, ширина 76 см

48
Фотография товара Стол раздвижной Arris, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Arris, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, дуб натуральный, лдсп, ширина 76 см

37
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп

42
Настоящее фото товара Стол раздвижной Max, дуб грендсон, ламинированный мдф, произведённого компанией ChiedoCover
36 090
Оптовая цена

Стол раздвижной Max, дуб грендсон, ламинированный мдф

35
Фотография товара Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена

Стол раздвижной One, дуб канзас, лдсп, длина до 149 см

50
Настоящее фото товара Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1), произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена

Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1)

34
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол журнальный Лофт-10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Лофт-10, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стол журнальный Лофт-10

64
Фотография товара Стол Арена, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Арена, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Стол Арена, лофт

8
Фотография товара Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол Сеул раздвижной, дуб галифакс

15

Другие товары из раздела столы для вечеринки

New
Фотография товара Стол 0886DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол 0886DT, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стол 0886DT

13
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
44 090

Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый

7
В наличии 20 шт.
New
Фотография товара Стол Тайл, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тайл, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
46 090

Стол Тайл, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый

12
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный
Стол Batu new, столешница ЛМДФ, ароза светлая, подстолье металл черный
25 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности