Настоящее фото товара Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный
7 оценок
25 090
Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный - фото 1Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный - фото 2Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный - фото 3Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный - фото 4Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный - фото 5Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный - фото 6
NEW

Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный

Артикул: CH-081-510
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Batu new — это удачное сочетание современного стиля и функциональности. Прямоугольная форма столешницы в изысканном оттенке азул оникс привносит в интерьер нотку утончённости, а чёрное металлическое подстолье подчёркивает строгую геометрию и устойчивость конструкции. Столешница выполнена из ЛМДФ с покрытием HPL. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур. ЛМДФ обеспечивает плотность и долговечность, а HPL создаёт эффектный внешний вид с имитацией дорогих поверхностей и легко очищается от загрязнений. Стол оборудован удобным раскладным механизмом «бабочка», который позволяет увеличить рабочую поверхность с 120 до 160 см при ширине 80 см и высоте 76 см. Такое решение даёт возможность с комфортом разместить до 6 персон, делая стол идеальным вариантом как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий. Благодаря лаконичному дизайну и прочным материалам, данная модель прекрасно подойдёт для кухни, столовой или гостиной, а также станет стильным акцентом в современном кафе, ресторане или банкетном зале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Вес35 кг
  • Материалметалл, HPL
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки843 мм
  • Высота упаковки157 мм
  • Вес упаковки38.50 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный
Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный
25 090
В корзине

