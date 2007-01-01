Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Batu new — это удачное сочетание современного стиля и функциональности. Прямоугольная форма столешницы в изысканном оттенке азул оникс привносит в интерьер нотку утончённости, а чёрное металлическое подстолье подчёркивает строгую геометрию и устойчивость конструкции. Столешница выполнена из ЛМДФ с покрытием HPL. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур. ЛМДФ обеспечивает плотность и долговечность, а HPL создаёт эффектный внешний вид с имитацией дорогих поверхностей и легко очищается от загрязнений. Стол оборудован удобным раскладным механизмом «бабочка», который позволяет увеличить рабочую поверхность с 120 до 160 см при ширине 80 см и высоте 76 см. Такое решение даёт возможность с комфортом разместить до 6 персон, делая стол идеальным вариантом как для повседневных ужинов, так и для праздничных застолий. Благодаря лаконичному дизайну и прочным материалам, данная модель прекрасно подойдёт для кухни, столовой или гостиной, а также станет стильным акцентом в современном кафе, ресторане или банкетном зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина1600 мм
- Высота760 мм
- Вес35 кг
- Материалметалл, HPL
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки843 мм
- Высота упаковки157 мм
- Вес упаковки38.50 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики1230
- Изделия стопируютсяНет