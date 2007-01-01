Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый
7 оценок
44 090
Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 1Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 2Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 3Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 4Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 5Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 6Стол Керас, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый - фото 7
Артикул: CH-081-508
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Керас — стиль и функциональность в одном решении. Стол обеденный Керас станет акцентом в современной обеденной зоне благодаря сочетанию белоснежной столешницы Snow White и эффектного подстолья в сером цвете. Прямоугольная форма делает его универсальным для размещения в разных интерьерах, а геометрия ножек придает конструкции легкость и стильный характер. Столешница выполнена из керамики на МДФ — материала, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге, перепадам температур, механическим повреждениям и простотой в уходе. Керамика сохраняет безупречный внешний вид даже при активной эксплуатации, что делает стол особенно практичным для ежедневного использования. Благодаря раскладному механизму габариты столешницы легко меняются с 120 до 180 см, что позволяет разместить за столом до 6 человек. Высота стола составляет 75 см, что обеспечивает удобную посадку. Конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь устойчивой и надежной. Гармонично впишется в кухню, гостиную или обеденную зону, а также подойдет для стильного кафе или ресторана. Его универсальный дизайн и функциональность делают его отличным выбором для современных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес43.6 кг
  • Материалметалл, МДФ, керамика
  • Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый, серый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки883 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Вес упаковки53.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

44 090
