Характеристики товара
Описание
Обеденный стол Керас — стиль и функциональность в одном решении. Стол обеденный Керас станет акцентом в современной обеденной зоне благодаря сочетанию белоснежной столешницы Snow White и эффектного подстолья в сером цвете. Прямоугольная форма делает его универсальным для размещения в разных интерьерах, а геометрия ножек придает конструкции легкость и стильный характер. Столешница выполнена из керамики на МДФ — материала, который отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге, перепадам температур, механическим повреждениям и простотой в уходе. Керамика сохраняет безупречный внешний вид даже при активной эксплуатации, что делает стол особенно практичным для ежедневного использования. Благодаря раскладному механизму габариты столешницы легко меняются с 120 до 180 см, что позволяет разместить за столом до 6 человек. Высота стола составляет 75 см, что обеспечивает удобную посадку. Конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, оставаясь устойчивой и надежной. Гармонично впишется в кухню, гостиную или обеденную зону, а также подойдет для стильного кафе или ресторана. Его универсальный дизайн и функциональность делают его отличным выбором для современных интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес43.6 кг
- Материалметалл, МДФ, керамика
- Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый, серый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки883 мм
- Высота упаковки170 мм
- Вес упаковки53.60 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет