Настоящее фото товара Стол Тайл, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тайл, столешница МДФ16/керамика Snow white, подстолье металл серый
46 090
Артикул: CH-081-509
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес50 кг
Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Тайл — элегантность и практичность. Стол Тайл сочетает в себе стильный внешний вид и функциональность. Прямоугольная форма и изящные металлические опоры в сером цвете создают элегантный силуэт, который гармонично впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу современного кафе или ресторана. Столешница выполнена из керамики в цвете Snow White на МДФ, что делает её не только красивой, но и максимально практичной. Керамика устойчива к царапинам, высоким температурам и влаге, легко очищается и сохраняет свой первозданный вид долгие годы. Благодаря раскладному механизму длина стола варьируется от 140 до 200 см при ширине 85 см и высоте 75 см. Такое решение позволяет с комфортом разместить от 6 до 8 персон, что делает стол идеальным выбором для ежедневных обедов и праздничных встреч. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, а четыре опорные ножки обеспечивают устойчивость и долговечность в эксплуатации. Станет функциональным центром любой обеденной зоны, объединяя эстетику, удобство и надежность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалметалл, МДФ, керамика
  • Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый, серый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки983 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Вес упаковки60 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Габариты упаковки для логистики1480
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

