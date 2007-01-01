Характеристики товара
Стол обеденный Тайл — элегантность и практичность. Стол Тайл сочетает в себе стильный внешний вид и функциональность. Прямоугольная форма и изящные металлические опоры в сером цвете создают элегантный силуэт, который гармонично впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу современного кафе или ресторана. Столешница выполнена из керамики в цвете Snow White на МДФ, что делает её не только красивой, но и максимально практичной. Керамика устойчива к царапинам, высоким температурам и влаге, легко очищается и сохраняет свой первозданный вид долгие годы. Благодаря раскладному механизму длина стола варьируется от 140 до 200 см при ширине 85 см и высоте 75 см. Такое решение позволяет с комфортом разместить от 6 до 8 персон, что делает стол идеальным выбором для ежедневных обедов и праздничных встреч. Прочная металлическая конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг, а четыре опорные ножки обеспечивают устойчивость и долговечность в эксплуатации. Станет функциональным центром любой обеденной зоны, объединяя эстетику, удобство и надежность.
- Ширина2000 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Вес50 кг
- Материалметалл, МДФ, керамика
- Материал столешницыкерамика, МДФ 16мм
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый, серый
- ФормаПрямоугольная
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки983 мм
- Высота упаковки170 мм
- Вес упаковки60 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики1480
- Изделия стопируютсяНет