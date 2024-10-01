Характеристики товара
Описание
Двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по 50 см позволяют увеличить длину столешницы на 250 см и 300 см при необходимости. Рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы. Матовая керамика не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая. Подстолье - металл, цвет - Шоколадное золото
1 шт / 2 кор
Вес одного: 147,1 кг
Объем одного: 0,48 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина980 мм
- Глубина2000/3000 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы13 мм
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цвет столешницыБежевый
- Цветбежевый
- Цвет каркасаШоколадное золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.48 м3
- Вес упаковки147.10 кг