Характеристики товара
Описание
Стол Вострикова – дизайн, устойчивость и эргономика для заведений.
Ваше заведение заслуживает мебели, которая сочетает выразительный дизайн, надежность и функциональность. Стол Вострикова – это не просто рабочая поверхность, а арт-объект, создающий атмосферу современного ресторана, кафе, лаунж-бара или коворкинга.
Чистые линии, скругленные углы и гармоничное сочетание деревянной столешницы с металлическим основанием делают стол универсальным для любого интерьера.
Минималистичный дизайн без лишних деталей подчеркивает статус заведения и легко вписывается в концепцию.
Уникальная опора обеспечивает максимальную устойчивость, а основание предотвращает опрокидывание даже при активном использовании.
Гладкая, износостойкая столешница устойчива к влаге и царапинам – минимум ухода, максимум презентабельности.
Нестандартная конструкция – это не только эстетика, но и эргономика: больше места для ног и удобство гостей.
Скрытый крепеж и бесшовные соединения подчеркивают премиальность – такой стол говорит о внимании к деталям.
Прочный металлокаркас выдерживает высокие нагрузки, а столешница сохраняет вид даже при интенсивной эксплуатации.
Нейтральная цветовая гамма делает стол актуальным годами, снижая затраты на обновление интерьера.
Выбирайте стиль и функциональность – стол Вострикова создаст нужную атмосферу и прослужит годами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материалдерево, массив, сосна
- Материал столешницыЛДСП
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Вес упаковки47 кг
- Объём упаковки0.85 м3
- Изделия стопируютсяДа