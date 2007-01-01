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Настоящее фото товара Стол Вострикова, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Вострикова
42 оценки
14 790
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Реальное изображение товара 1 Стол Вострикова производства ChiedoCover
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Стол Вострикова

Артикул: CH-015-515
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стол Вострикова – дизайн, устойчивость и эргономика для заведений.

Ваше заведение заслуживает мебели, которая сочетает выразительный дизайн, надежность и функциональность. Стол Вострикова – это не просто рабочая поверхность, а арт-объект, создающий атмосферу современного ресторана, кафе, лаунж-бара или коворкинга.

Чистые линии, скругленные углы и гармоничное сочетание деревянной столешницы с металлическим основанием делают стол универсальным для любого интерьера.
Минималистичный дизайн без лишних деталей подчеркивает статус заведения и легко вписывается в концепцию.
Уникальная опора обеспечивает максимальную устойчивость, а основание предотвращает опрокидывание даже при активном использовании.
Гладкая, износостойкая столешница устойчива к влаге и царапинам – минимум ухода, максимум презентабельности.
Нестандартная конструкция – это не только эстетика, но и эргономика: больше места для ног и удобство гостей.
Скрытый крепеж и бесшовные соединения подчеркивают премиальность – такой стол говорит о внимании к деталям.
Прочный металлокаркас выдерживает высокие нагрузки, а столешница сохраняет вид даже при интенсивной эксплуатации.
Нейтральная цветовая гамма делает стол актуальным годами, снижая затраты на обновление интерьера.

Выбирайте стиль и функциональность – стол Вострикова создаст нужную атмосферу и прослужит годами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материалдерево, массив, сосна
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Вес упаковки47 кг
  • Объём упаковки0.85 м3
  • Изделия стопируютсяДа

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
1200800750ЛДСП1614790
1400800750ЛДСП1615290
1200800750ЛДСП3216290
1400800750ЛДСП3216990
1200800750HPL2219490
1400800750HPL2219690
1200800750HPL4018390
1400800750HPL4021290
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Вострикова - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Вострикова - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Вострикова - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Вострикова - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Вострикова - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Вострикова - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Вострикова - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Вострикова - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Вострикова - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Вострикова - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Вострикова - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Вострикова - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Вострикова - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Вострикова - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Вострикова - столешница в цвете Белый Белый
Стол Вострикова - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Вострикова - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Вострикова - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Вострикова - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Вострикова - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Вострикова - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Вострикова - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Вострикова - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Вострикова - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Вострикова - столешница в цвете БукБук
Стол Вострикова - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Вострикова - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Вострикова - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Вострикова - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Вострикова - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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