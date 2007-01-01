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Настоящее фото товара Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика
7 оценок
81 09058
189 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 1Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 2Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 3Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 4Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 5Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 6Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 7Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика - фото 8
Распродажа

Стол Matera 160 NERO KL-116 Черный мрамор матовый, итальянская керамика

Артикул: CH-052-221
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес149 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол MATERA 160 с матовой керамической столешницей черный мрамор

Описание модели:

  • двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по краям по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости;
  • рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – черный. Размер плиты основания 100*50 см
  • Упакован в 3 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес149 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаПрямоугольная, Овальная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки149 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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