Характеристики товара
Описание
1шт / 3кор
вес 149кг
обьем 0,54м3
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес149 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
1шт / 3кор
вес 149кг
обьем 0,54м3
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