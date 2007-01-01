Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Артикул: CH-081-447
Основные характеристики
  • Длина1090 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 32 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

В зависимости от комплектации цена может меняться:

ЛДСП 16 мм

Резные/Конус — 4690₽
Хром — 4290₽
Металл черный/белый — 5890₽
Квадро — 5190₽

ЛДСП 32мм

Хром — 5690₽
Металл черный/белый — 7290₽
Квадро — 6590₽

Пластик 16 мм

Резные/Конус — 5490₽
Хром —5090₽
Металл черный/белый — 6690₽
Квадро — 5990₽

Пластик 32мм

Хром — 5990₽
Металл черный/белый — 7590₽
Квадро — 6890₽


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1090 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 32 мм
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
