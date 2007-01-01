Характеристики товара
Описание
В зависимости от комплектации цена может меняться:
ЛДСП 16 мм
Резные/Конус — 4690₽
Хром — 4290₽
Металл черный/белый — 5890₽
Квадро — 5190₽
ЛДСП 32мм
Хром — 5690₽
Металл черный/белый — 7290₽
Квадро — 6590₽
Пластик 16 мм
Резные/Конус — 5490₽
Хром —5090₽
Металл черный/белый — 6690₽
Квадро — 5990₽
Пластик 32мм
Хром — 5990₽
Металл черный/белый — 7590₽
Квадро — 6890₽
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1090 мм
- Ширина680 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 32 мм
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет