Характеристики товара
Описание
Каркас: цельносварной 40 x 20
Столешница: массив сосны 20 мм
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина800 мм
- Длина1500 мм
- Материал столешницысталь
- Материал подстольямассив
Каркас: цельносварной 40 x 20
Столешница: массив сосны 20 мм
Стул Лофт-1
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-11 с подлокотниками
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, бежевая
Диван лофт Стоун Мини
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло