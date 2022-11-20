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Стол Лофт 13

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Характеристики товара

Описание

Каркас: цельносварной 40 x 20

Столешница: массив сосны 20 мм

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1500 мм
  • Материал столешницысталь
  • Материал подстольямассив

Варианты столешницы

Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт 13 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Стол Лофт-13, столешница искуственный камень
Стол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный каменьСтол Лофт-13, столешница искуственный камень
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