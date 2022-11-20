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Стол Лидер 23

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Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветсерый, черный

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