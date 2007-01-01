Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар
15 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар - фото 1

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар

Артикул: CH-084-059
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Colonnade, белый лак, черный
Фотография товара Стол обеденный Colonnade, белый лак, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800/1100 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750/760 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыпластик, ЛДСП 22 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, серый
  • ФормаКруглая, Овальная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки862 мм
  • Высота упаковки856 мм
  • Глубина упаковки162 мм
  • Вес упаковки29.40 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стол обеденный Куртра мини

40
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 6-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-2, произведённого компанией ChiedoCover
26 090
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-2

39
Фотография товара Стол АРКОС 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 20, произведённого компанией ChiedoCover
33 390
Оптовая цена

Стол АРКОС 20

49
Фотография товара Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от90 790
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori, береза/ прозрачный

39
Фотография товара Стол Лофт-83 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Лофт-83

52
Распродажа
Фотография товара Стол ALATRI MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ALATRI MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от58 89049
114 190 ₽Оптовая цена

Стол ALATRI MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Обеденный стол Decorum раздвижной, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Decorum раздвижной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Обеденный стол Decorum раздвижной, белый

14
New
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стол нераздвижной Лаки мини 900мм, дуб вотан, черный муар

8
New
Настоящее фото товара Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, фрост, черный муар

13
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

30
Фотография товара Стол АРКОС 6-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-3, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Стол АРКОС 6-3

45
Распродажа
Фотография товара Стол деревянный Lorini white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini white, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Lorini white

42
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стол деревянный Lorini 90 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini 90 white, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini 90 white

41
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Трапеция, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Трапеция, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от23 990

Стол Трапеция, лофт

14
Распродажа
Фотография товара Стол TME-6931 MBH SWEDEN белый мрамор / BB темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол TME-6931 MBH SWEDEN белый мрамор / BB темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
13 59049
26 390 ₽

Стол TME-6931 MBH SWEDEN белый мрамор / BB темный орех

9
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол TME-6931 MBH SWEDEN белый мрамор / MILKY WHITE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол TME-6931 MBH SWEDEN белый мрамор / MILKY WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
13 59049
26 390 ₽

Стол TME-6931 MBH SWEDEN белый мрамор / MILKY WHITE

13
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас, произведённого компанией ChiedoCover
28 590

Стол БОНЖУР 100 БЕЛЫЙ МРАМОР, черная шагрень, стекло / ЧЕРНЫЙ каркас

10
В пути 28 шт.
Фотография товара Стол Elf от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Elf, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стол Elf

11
Фотография товара Обеденный стол Itinerary, раздвижной, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Itinerary, раздвижной, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 690

Обеденный стол Itinerary, раздвижной, серый

9
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар
Стол раздвижной Лаки мини 800+300мм, лавант, белый муар
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности