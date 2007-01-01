Характеристики товара
Описание
В зависимости от комплектации цена может меняться:
ЛДСП 16 мм:
Резные/Конус — 4790₽
Хром — 4390₽
Металл черный/белый — 5990₽
Квадро — 5290₽
Пластик 16 мм:
Резные/Конус — 6390₽
Хром — 5990₽
Металл черный/белый — 7590₽
Квадро — 6890₽
Для раскладки применяется Ломберная петля
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина580/1160 мм
- Ширина580 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Цветсветлое дерево
- ФормаКвадратная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет