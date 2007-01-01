Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Lambert, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Lambert
14 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стол Lambert - фото 1Стол Lambert - фото 2Стол Lambert - фото 3
NEW

Стол Lambert

Артикул: CH-081-479
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина580/1160 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Shere, черный мрамор
Фотография товара Стол обеденный Shere, черный мрамор от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лофт-2, 1500x800
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В зависимости от комплектации цена может меняться:

ЛДСП 16 мм:

Резные/Конус — 4790₽
Хром — 4390₽
Металл черный/белый — 5990₽
Квадро — 5290₽

Пластик 16 мм:

Резные/Конус — 6390₽
Хром — 5990₽
Металл черный/белый — 7590₽
Квадро — 6890₽

Для раскладки применяется Ломберная петля

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина580/1160 мм
  • Ширина580 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
  • Цветсветлое дерево
  • ФормаКвадратная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Рондо белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Рондо белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол Рондо белый

26
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Джимпи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Джимпи, произведённого компанией ChiedoCover
от29 90017
35 900 ₽

Стол Лофт Джимпи

49
Настоящее фото товара Стол круглый 0,9 раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стол круглый 0,9 раздвижной

49
Распродажа
Фотография товара Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам, произведённого компанией ChiedoCover
от15 29035
23 290 ₽Оптовая цена

Стол Stork Дуб Канзас/ Вольфрам

33
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол деревянный Ревари эврика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Ревари эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стол деревянный Ревари эврика белый

40
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89012
25 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Венге/Слоновая кость

12
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99010
20 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки черные

26
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/бежевая рогожка

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол NORD 240 MARBLES KL-99 Белый мрамор, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол NORD 240 MARBLES KL-99 Белый мрамор, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
76 890

Стол NORD 240 MARBLES KL-99 Белый мрамор, итальянская керамика / черный каркас

12
В пути 10 шт.
Фотография товара Стол RASMUS 160 KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RASMUS 160 KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
94 990

Стол RASMUS 160 KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика / черный каркас

12
В наличии 8 шт.

Другие товары из раздела кухонные столы

Фотография товара Стол обеденный Niven от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Niven, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590

Стол обеденный Niven

46
Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

43
Фотография товара Стол Geneva от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Стол Geneva

40
Фотография товара Стол АРКОС 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 20, произведённого компанией ChiedoCover
32 190
Оптовая цена

Стол АРКОС 20

49
Фотография товара Стол Лидер 23 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 23

476
Фотография товара Стол Стоктон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Стоктон, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стол Стоктон

36
Распродажа
Фотография товара Стол CORNER 120 GLOSS GOLDEN JADE SOLID CERAMIC / WHITE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CORNER 120 GLOSS GOLDEN JADE SOLID CERAMIC / WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
от52 09039
84 090 ₽Оптовая цена

Стол CORNER 120 GLOSS GOLDEN JADE SOLID CERAMIC / WHITE

11
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол CREMONA 140 KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол CREMONA 140 KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
86 39039
139 690 ₽

Стол CREMONA 140 KL-99 Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

8
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол NORD 200 TL-102 Бежевый мрамор, испанская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол NORD 200 TL-102 Бежевый мрамор, испанская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
67 290

Стол NORD 200 TL-102 Бежевый мрамор, испанская керамика / черный каркас

12
В пути 10 шт.
New
Фотография товара Стол Country от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Country, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Country

11

Товар в корзине

Стол Lambert
Стол Lambert
4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности