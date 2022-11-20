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Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп - фото 1Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп - фото 2

Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1180 мм
  • Вес51.5 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • РазмерКоличество персон: 6
  • Цветсерый
  • Размер упаковки120/80/25 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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