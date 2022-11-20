Характеристики товара
Описание
Для ежедневного приёма пищи достаточно небольшого стола. А раздвижной стол — лучшее решение на случай гостей. В разложенном состоянии за ним может с комфортом разместиться до 6 человек. «Гранд» — самая универсальная модель в серии. Этот стол не только впишется в любой интерьер, но и заставит его выглядеть дороже, благодаря качественной имитации массива.
Размер нижней площадки ноги (ДxГxВ), мм: 740x458x22
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаЛДСП
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки870 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки42.70 кг