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Стол раздвижной Гранд, дуб

Артикул: CH-053-197
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для ежедневного приёма пищи достаточно небольшого стола. А раздвижной стол — лучшее решение на случай гостей. В разложенном состоянии за ним может с комфортом разместиться до 6 человек. «Гранд» — самая универсальная модель в серии. Этот стол не только впишется в любой интерьер, но и заставит его выглядеть дороже, благодаря качественной имитации массива.

Размер нижней площадки ноги (ДxГxВ), мм: 740x458x22

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки870 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки42.70 кг

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