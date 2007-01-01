Характеристики товара
Описание
Прямоугольный стол с керамикой защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол очень компактный, размещается в любом месте и не занимает пространство кухни. Больше места для вас и вашей семьи.
Столешница премиум-класса
Матовая керамика - очень эффектный материал, который сохряняет все свойства обычной керамики. Устойчивость к высокой температуре до 1000°С, твердость выше, чем твердость металла (а это значит на ней не останутся следы от металлических приборов), не впитывает загрязнения и влагу.
Высокая надежность материалов
Три оригинальные опоры - идеальное решение для такого стола т.к. оставляют максимальное место для ног, выглядят легко и гармонично.
Цвет Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900/1200 мм
- Глубина700 мм
- Высота760 мм
- Вес37 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветбелый, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет