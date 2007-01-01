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Настоящее фото товара Стол Веннис, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Веннис, черный/керамика белая
7 оценок
25 490
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Стол Веннис, черный/керамика белая - фото 1Стол Веннис, черный/керамика белая - фото 2Стол Веннис, черный/керамика белая - фото 3

Стол Веннис, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-526
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота690 мм
  • Вес39 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный раздвижной прямоугольный керамический обеденный стол для кухни и дома Веннис в черном цвете с керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота690 мм
  • Вес39 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка300 мм
  • Цветбелый, черный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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