Характеристики товара
Описание
Кухонный раздвижной прямоугольный керамический обеденный стол для кухни и дома Веннис в черном цвете с керамической столешницей. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1300 мм
- Глубина700 мм
- Высота690 мм
- Вес39 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветбелый, черный, мрамор
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет