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Настоящее фото товара Стол Дюнси, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Дюнси, черный/керамика черная
5 оценок
25 590
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Стол Дюнси, черный/керамика черная - фото 1Стол Дюнси, черный/керамика черная - фото 2Стол Дюнси, черный/керамика черная - фото 3Стол Дюнси, черный/керамика черная - фото 4

Стол Дюнси, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-521
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм
  • Вес37 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прямоугольный, компактный стол с, который спокойно увеличит свой размер для ваших нужд. Качественная керамика защищает стол от любого внешнего воздействия, а ножки выполнены настолько эргономично, что к столу удобно сесть с любой стороны ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол очень компактный, размещается в любом месте и не занимает пространство кухни. Больше места для вас и вашей семьи.

Столешница премиум-класса

Матовая керамика - очень эффектный материал, который сохряняет все свойства обычной керамики. Устойчивость к высокой температуре до 1000°С, твердость выше, чем твердость металла (а это значит на ней не останутся следы от металлических приборов), не впитывает загрязнения и влагу.

Высокая надежность материалов

Четыре оригинальные опоры - идеальное решение для такого стола т.к. оставляют максимальное место для ног, выглядят легко и гармонично.

Цвет Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота760 мм
  • Вес37 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка300 мм
  • Цветчерный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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