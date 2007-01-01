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Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 5, венге
478 оценок
5 090
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 5, венге производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 5, венге

Артикул: CH-001-686
478 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800/2400 мм
  • Ширина800/900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800/2400 мм
  • Ширина800/900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4790
1800 900 750 16 33.9 5290
2400 900 750 16 42.5 5690
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 5, венге - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 5, венге - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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