Характеристики товара
Описание
Элегантный и очень большой стол размером 2м в сложенном и 2,5 метра в разложенном состоянии . Отличается высокой устойчивостью и прекрасно сочетается с современными кухнями. Обеспечивает достаточно пространства для ног. Роскошная керамическая поверхность. Уникальная особенность - опоры без щелей
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000/2500 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес70.4 кг
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбелый, черный
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет