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Настоящее фото товара Стол Элди, черный/керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Элди, черный/керамика серая
9 оценок
106 590
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Стол Элди, черный/керамика серая - фото 1Стол Элди, черный/керамика серая - фото 2Стол Элди, черный/керамика серая - фото 3Стол Элди, черный/керамика серая - фото 4

Стол Элди, черный/керамика серая

Артикул: CH-088-615
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000/2500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный и очень большой стол размером 2м в сложенном и 2,5 метра в разложенном состоянии . Отличается высокой устойчивостью и прекрасно сочетается с современными кухнями. Обеспечивает достаточно пространства для ног. Роскошная керамическая поверхность. Уникальная особенность - опоры без щелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000/2500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес70.4 кг
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый, черный
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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