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Стол Лидер 2, 2400*900, белый, кромка ПВХ - фото 1Стол Лидер 2, 2400*900, белый, кромка ПВХ - фото 2Стол Лидер 2, 2400*900, белый, кромка ПВХ - фото 3

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, кромка ПВХ

Артикул: CH-052-866
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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