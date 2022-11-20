Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина500 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул складной Джеки серый
Стул складной Джеки черный
Конфигурация складных столов №3
Стол круглый Ostby зеленый
Накладной светильник Дива
Стол-книжка Тампере, раскладной
Декоративная Cozi home подушка
Стол Виктория белый, со складным подстольем
Диван Эва двухместный
Диван Роял двухместный
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди