Характеристики товара
Описание
Мебель для офиса станет прекрасным решением для желающих получить хорошее оснащение своего офиса за минимальные деньги. Гарнитур этого комплекса не ограничивается стандартными элементами, а позволяет создать многофункциональные рабочие места на малых площадях благодаря высокой эргономики изделий.
В данную комплектацию входит:
Стол угловой левый/правый - 2 шт
Тумба приставная - 2 шт
Экран - 1 шт
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина3200 мм
- Глубина1650 мм
- Вес131 кг
- МатериалЛДСП
- Цветжелтый, коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1620 мм
- Высота упаковки1220 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.63 м3
- Вес упаковки131 кг