Характеристики товара
Описание
Журнальный столик позволяет всегда иметь под рукой все самое необходимое. Этот небольшой предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и даже оригинальным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Глубина1200 мм
- Высота400 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет