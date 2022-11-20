Характеристики товара
Описание
Журнальный столик позволяет всегда иметь под рукой все самое необходимое. Этот небольшой предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и даже оригинальным.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 128*65*14
Масса брутто: 22,0 кг.
Объем: 0,116
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина1200 мм
- Длина600 мм
- Вес20 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Максимальная нагрузка15 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки22 кг