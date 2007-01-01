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Настоящее фото товара Стол Арт Деко 120 х 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Арт Деко 120 х 60 серебро
26 оценок
22 09042
37 990 ₽
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Стол Арт Деко 120 х 60 серебро - фото 1Стол Арт Деко 120 х 60 серебро - фото 2Стол Арт Деко 120 х 60 серебро - фото 3Стол Арт Деко 120 х 60 серебро - фото 4
Распродажа

Стол Арт Деко 120 х 60 серебро

Артикул: CH-003-108
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик позволяет всегда иметь под рукой все самое необходимое. Этот небольшой предмет мебели делает помещение более уютным, завершенным и даже оригинальным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота400 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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