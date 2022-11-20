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Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный - фото 1Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный - фото 2Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный - фото 3Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный - фото 4Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный - фото 5Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный - фото 6

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

7 оценок
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Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

Характеристики товара

Описание

Консоль ИНСИГНИЯ благодаря оригинальной форме станет ярким дизайнерским акцентом в интерьере. Каркас консоли изготовлен из нержавеющей стали, столешница - закаленное стекло.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 123*85*15,0

Масса брутто: 17,0 кг.

Объем: 0,163

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина300 мм
  • Вес15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17 кг

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