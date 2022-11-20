Характеристики товара
Описание
Журнальный столик круглый выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Столик станет прекрасным дополнением Вашего интерьера. Материал столешницы: МДФ 10 мм с покрытием пленкой. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.
Основные характеристики
- Высота47 мм
- Диаметр42 мм
- Вес4 кг
- Объем0.06 мл
- Количество мест1
- Цветчерный
- Размер упаковки43/43/7 см