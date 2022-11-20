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Журнальный столик круглый Финика M Торос черный - фото 1Журнальный столик круглый Финика M Торос черный - фото 2Журнальный столик круглый Финика M Торос черный - фото 3Журнальный столик круглый Финика M Торос черный - фото 4

Журнальный столик круглый Финика M Торос черный

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Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный
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Журнальный интерьерный круглый столик Финика M Торос черный

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик круглый выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Столик станет прекрасным дополнением Вашего интерьера. Материал столешницы: МДФ 10 мм с покрытием пленкой. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота47 мм
  • Диаметр42 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.06 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Размер упаковки43/43/7 см

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