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Настоящее фото товара Журнальный столик круглый Финика М Торос черный, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик круглый Финика М Торос черный
44 оценки
5 590
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Журнальный столик круглый Финика М Торос черный - фото 1Журнальный столик круглый Финика М Торос черный - фото 2Журнальный столик круглый Финика М Торос черный - фото 3Журнальный столик круглый Финика М Торос черный - фото 4

Журнальный столик круглый Финика М Торос черный

Артикул: CH-033-060
44 оценки
Основные характеристики
  • Высота470 мм
  • Диаметр420 мм
  • Вес4 кг
  • Материал столешницыМДФ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Журнальный интерьерный круглый столик Финика М Торос черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Журнальный интерьерный столик Финика М Торос черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик круглый выполнен в современном стиле, сочетающем оригинальную текстуру декоративного покрытия столешницы и металлического подстолья. Столик станет прекрасным дополнением Вашего интерьера. Опоры: металл в цвете чёрный муар. Продукция поставляется в разобранном виде, упакованная в гофрокартон. В комплект входит вся необходимая фурнитура и удобная инструкция для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Диаметр420 мм
  • Вес4 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Количество мест1
  • Размер упаковки43/43/7 см
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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