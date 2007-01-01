Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Savoe, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Savoe
11 оценок
39 590
Стол Savoe - фото 1Стол Savoe - фото 2Стол Savoe - фото 3Стол Savoe - фото 4Стол Savoe - фото 5
3D-модель
Стол Savoe

Артикул: CH-071-230
Основные характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1600 мм
  • Материал столешницыЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка

Отзывы

